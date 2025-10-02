Aquasol Rottweil: Was passiert, wenn Fäkalien ins Wasser gelangen?

Erbrochenes oder Fäkalien im Wasser sind nicht nur eklig, sondern können auch ein Gesundheitsrisiko darstellen. Wie geht man in den Rottweiler Bädern mit solchen Vorfällen um?
Wo viele Menschen zusammenkommen, lassen sich kleine Missgeschicke nicht immer vermeiden. Auch im Schwimmbad kann es vorkommen, dass etwas ins Wasser gelangt, das dort nicht hingehört, wie Stuhl oder Erbrochenes. Wie das Freibad und das Hallenbad Aquasol in Rottweil mit solchen Vorfällen umgehen, erklärt Steven Ulrich, Abteilungsleiter Bäder bei der ENRW.