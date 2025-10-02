Aquasol Rottweil: Was passiert, wenn Fäkalien ins Wasser gelangen?

Erbrochenes oder Fäkalien im Wasser sind nicht nur eklig, sondern können auch ein Gesundheitsrisiko darstellen. Wie geht man in den Rottweiler Bädern mit solchen Vorfällen um?

Wo viele Menschen zusammenkommen, lassen sich kleine Missgeschicke nicht immer vermeiden. Auch im Schwimmbad kann es vorkommen, dass etwas ins Wasser gelangt, das dort nicht hingehört, wie Stuhl oder Erbrochenes. Wie das Freibad und das Hallenbad Aquasol in Rottweil mit solchen Vorfällen umgehen, erklärt Steven Ulrich, Abteilungsleiter Bäder bei der ENRW.

„Solche Vorfälle kommen glücklicherweise nur sehr selten vor“, sagt Ulrich. Meist passiere dies in den Kinderbecken oder aufgrund von Überanstrengung, manchmal auch nach zu kurzen Pausen nach dem Essen. Daher verweisen die Verantwortlichen regelmäßig auf die Baderegeln, die helfen sollen, solche Situationen zu vermeiden.

Kommt es doch zu einer Verunreinigung, wird schnell gehandelt. „Unser Team reagiert sofort: Die Verunreinigung wird entfernt und das Wasser gereinigt. In vielen Fällen kann das Becken danach direkt wieder genutzt werden“, erklärt Ulrich. Bei Bedarf komme auch ein Beckensauger zum Einsatz. Im Planschbecken werde das Wasser sogar komplett abgelassen, die Fläche gründlich gereinigt und anschließend frisch befüllt.

Keine Gesundheitsgefahr zu befürchten

Unterschiede zwischen Freibad und Hallenbad gebe es dabei nicht: „Wir arbeiten in beiden Bereichen nach den gleichen hohen Standards“, so Ulrich. Grundlage sei die DIN 19643, die bundesweit die Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser regelt.

Dass Gäste sich trotz solcher Vorfälle keine Sorgen machen müssen, betont Ulrich nachdrücklich: „Durch das eingesetzte Chlor werden Viren und Bakterien in Sekundenschnelle neutralisiert, das Wasser ist danach wieder hygienisch einwandfrei.“ Eine Gesundheitsgefahr für Badegäste bestehe daher nicht.

Zur zusätzlichen Sicherheit wird die Wasserqualität fortlaufend überwacht. „Wir haben in jedem Becken eine 24-Stunden-Mess- und Regelstation, die kontinuierlich die Werte überprüft. Zusätzlich kontrollieren unsere Mitarbeiter zweimal täglich händisch mittels Photometer die Wasserqualität direkt am Becken. Und einmal im Monat untersucht ein unabhängiges, akkreditiertes Labor unter Aufsicht des Gesundheitsamtes die gesamte Anlage, inklusive Filter und Rohrleitungen.“

Tipps zum Vorbeugen

Auch die Badegäste selbst können einen Beitrag leisten: Schwimmwindeln für Kleinkinder, ausreichend Pausen nach dem Essen und das Beachten der eigenen Grenzen helfen, Missgeschicke zu vermeiden.

Die Kosten für Reinigung und Desinfektion trägt die ENRW als Betreiberin selbst bei solchen Vorfällen. „Es entstehen unter anderem Kosten für Personal, Betriebsmittel und Desinfektionsmittel“, erklärt Ulrich.