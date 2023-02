1 Karlheinz Schell schließt nach 30 Jahren sein Geschäft – das „Aquarium Grüntal“. Foto: Hannah Saile

Nach 30 Jahren schließt am 1. März auch der letzte Aquaristikladen im Landkreis Freudenstadt seine Türen: das „Aquarium Grüntal“. Inhaber Karlheinz Schell ist inzwischen 70. Er freut sich nun, auch mal eine längere Reise unternehmen zu können.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Karlheinz Schell führte sein Geschäft mit mehr als 50 Aquarien in einer umgebauten Scheune in Grüntal in der Hallwanger Straße und züchtete sogar eine Zeit lang selbst Fische.

Einen Aquaristikladen zu eröffnen, war anfangs nicht sein Ziel. Schell strebte eine außergewöhnliche Ausbildung an: Forellenzüchter. Da dies in seiner Heimatstadt Heidelberg nicht möglich war, absolvierte er seine Ausbildung in der Lohmühle in Ellenbogen und kam so in den Schwarzwald.

Schnell war ihm klar, dass er sich selbstständig machen wollte, was allerdings mit Forellen schwierig war. Darauf beschloss er, da er ein Aquarium hatte, sich auf Zierfische zu konzentrieren. Er suchte in der Umgebung ein altes, preiswertes Haus, das er umbauen konnte, um auch Zierfische im größeren Stil zu züchten.

Zierfische nach Holland und Frankfurt geliefert

1988 stieß er auf ein altes Gebäude in Grüntal und baute das Haus mit Scheune um. Da er anfangs nur Fische züchtete, spielte der Standort für ihn damals noch keine Rolle. Schell verkaufte die von ihm gezüchteten Zierfische größtenteils nach Holland und nach Frankfurt an Großhändler per Telefonbestellung und fuhr die Zierfische zu den Kunden.

Veränderte Nachfragebei Großhändlern

Als die Nachfrage nach in Deutschland gezüchteten Zierfischen bei den Großhändlern zurückging, war er gezwungen umzudisponieren und baute seine Scheune 1996 nochmals um, um nicht nur zu züchten, sondern auch Fische und Utensilien für den Aquaristikbedarf zu verkaufen. Im Kreis Freudenstadt gab es damals weitere Aquaristikläden, die sich in der Zeit, als er umbaute, gut halten konnten. Trotz der Konkurrenz konnte Schell gut davon leben. „Aber reich wurde man dadurch nicht“, fügt er lachend hinzu. Seine Kunden kamen aus allen Ecken: von Forbach, aus dem Kinzigtal, aus Horb und Nagold, sogar aus Oppenau. Die Altersspanne liege zwischen 25 und 70. Doch die Kaufkraft lag bei den älteren Kunden. Früher gehörten viele Kinder zur Kundschaft. Interessant sei, dass der Frauenanteil in seinen 30 Verkaufsjahren zugenommen habe. Richtige Trends in der Aquaristik habe es nicht gegeben, erzählt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Früher sei zwar der Guppy sehr beliebt gewesen, aber die Zierfische würden heute nach Aussehen und einfacher Haltung ausgesucht. Schell selbst hat keinen Lieblingsfisch. Aber ihm liege der Zwergbuntbarsch gut. Damit hatte er angefangen zu züchten.

Eine Unterwasserweltfür Zuhause

Doch das Interesse an Aquarien nahm ab. So ganz nachvollziehen kann Schell das nicht. Denn das Verhalten von Fischen sei spannend und ein Aquarium beruhigend. Außerdem könne man eine Man könne sich durch den Kauf eines Aquariums ein Stück „Unterwasserwelt“ nach Hause holen, die man selbst in der Natur kaum zu Gesicht bekomme. In Folge des zurückgehenden Interesses an der Aquaristik schlossen beide Aquaristikläden in der Umgebung. Schells Geschäft blieb übrig. Er hatte zwar nicht den besten Standort, musste aber keine Ladenmiete zahlen. So konnte er sich gut halten, da er ein großes Sortiment hatte und die dazugehörige Beratung bot.

Foto: Hanna Saile

Im Januar wurde er 70 und schließt nun sein Geschäft nach 30 Jahren. Er freue sich, endlich reisen zu können und auch mal länger unterwegs zu sein. Das sei mit den vielen Aquarien unmöglich für ihn gewesen.