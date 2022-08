Aquari in Hüfingen

1 Im Aquari in Hüfingen laufen derzeit die Revisionsarbeiten. Foto: Katharina Schaub

Einmal im Jahr müssen die Becken öffentlicher Schwimmbäder geleert werden. In Hüfingen ist das nicht anders – doch hier wird das verbrauchte Wasser wieder intern weiter genutzt.















Hüfingen - Wasser ist dieser Tage auch in Deutschland ein knappes Gut. Zugleich wird in Hallenbädern das Beckenwasser für sogenannte Revisionsarbeiten abgelassen – und nun vielerorts entchlort und zum Gießen städtischer Grünanlagen verwendet, wie beispielsweise auch in St. Georgen.