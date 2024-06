Bei einem Aquaplaning-Unfall auf der A 81 nahe Empfingen ist am Samstagnachmittag 10.000 Euro Sachschaden an einem Mercedes entstanden. Der Fahrer blieb unverletzt.

Aufgrund starken Regens ist am Samstag ein Autofahrer auf der Autobahn 81 nahe Empfingen in die Schutzplanke gerutscht.

Der 39-jährige Mercedes-Fahrer war laut Polizeibericht gegen 13.15 Uhr in Richtung Stuttgart unterwegs. Bei Empfingen geriet der Mann auf der regennassen Straße ins Schleudern und krachte in die Leitplanke. Er blieb bei dem Unfall unverletzt.

Der beschädigte Mercedes, an dem ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Blechschadens an der Leitplanke beläuft sich auf etwa 2500 Euro.