Wie die Polizei mitteilt, geriet ein 61-jähriger Mercedes-Fahrer auf der regennassen Straße ins Schleudern, prallte mit seinem Wagen erst gegen die Mittelschutzplanke und kam anschließend im rechtsseitigen Grünstreifen zum Stehen. Der Autofahrer blieb dabei unverletzt.

Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Die entstandene Schadenshöhe an der Leitplanke ist noch nicht bekannt, so die Polizei.