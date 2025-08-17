Aquaplaning auf A81: Zwei Autofahrer verlieren bei Sulz die Kontrolle über ihre Fahrzeuge

Aufgrund von Starkregen sind am Samstagabend auf der A81 zwischen den Anschlussstellen Sulz und Empfingen zwei Autos verunfallt.
Gegen 19.15 Uhr verlor eine 26-jährige Autofahrerin auf dem Weg in Richtung Singen die Kontrolle über ihren Ford. Vermutlich war sie wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn ins Schleudern geraten. Der Wagen prallte gegen die Mittelleitplanke und kam schließlich entgegen der Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Ein nachfolgender BMW wurde durch Trümmerteile beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 10.000 Euro beziffert.