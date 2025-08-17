Aquaplaning auf A81: Zwei Autofahrer verlieren bei Sulz die Kontrolle über ihre Fahrzeuge

Aufgrund von Starkregen sind am Samstagabend auf der A81 zwischen den Anschlussstellen Sulz und Empfingen zwei Autos verunfallt.

Gegen 19.15 Uhr verlor eine 26-jährige Autofahrerin auf dem Weg in Richtung Singen die Kontrolle über ihren Ford. Vermutlich war sie wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn ins Schleudern geraten. Der Wagen prallte gegen die Mittelleitplanke und kam schließlich entgegen der Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Ein nachfolgender BMW wurde durch Trümmerteile beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 10.000 Euro beziffert.

Quasi zeitgleich ereignete sich auf der Gegenfahrbahn ein ähnlicher Unfall: Eine 57-Jährige geriet mit ihrem Peugeot ebenfalls ins Schleudern, prallte gegen die Mittelleitplanke und blieb ebenfalls entgegen der Fahrtrichtung stehen. Auch hier gehen die Ermittler von nicht angepasster Geschwindigkeit bei Starkregen aus. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 22.000 Euro.

Verletzt wurde bei beiden Unfällen niemand. Die Polizei warnt angesichts der Wetterlage vor Aquaplaning und appelliert an Autofahrer, ihre Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen anzupassen.