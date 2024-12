Aqualino in Unterkirnach: Ertragreiche Nachnutzung?

Schwenninger Wild Wings Nicht nur Sebastian Uvira möchte mit „sechs Punkten wieder heimkommen“

Wild Wings nehmen Deutschland-Tour in Angriff: Am Mittwoch in Iserlohn und am Freitag beim DEL-Spitzenreiter Ingolstadt geht es um wichtige Punkte. Matt Puempel fällt erst einmal aus. Zweite „Halbzeit“ der DEL-Hauptrunde beginnt.