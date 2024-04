1 Ein Rapsfeld leuchtet gelb im Sonnenschein. Foto: Christoph Reichwein/dpa

In einigen Teilen Deutschlands wird es am Wochenende frühlingshaft, andernorts dominieren immer noch die Wolken.









Offenbach - Für das letzte April-Wochenende ist endlich Wetterbesserung in Sicht. "Die Temperatur steigt am Samstag wieder auf Werte von bis zu 21, am Sonntag örtlich sogar auf bis zu 25 Grad", teilte der Meteorologe Sebastian Schappert vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.