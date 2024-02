Die Eisschneebar wird befüllt und wartet am Sonntag um 10.30 Uhr auf viele feierfreudige Gäste. Manche reisen sogar extra aus Südtirol, München und Dortmund an.

Die Dornhaner Feuerwehr rechnet mit kräftigen Schneefall. Ob er kommt oder nicht: Schnee ist jedenfalls genug da für die Aprés-Ski-Party am kommenden Sonntag, 4. Februar, beim Feuerwehrmagazin.

Die Vorbereitungen sind getroffen: Am Samstag wird die Schalung für die wohl längste Bar in der Gegend mit echtem Schnee gefüllt, dann steht dem Partyvergnügen nichts mehr im Weg. Beginn ist am Sonntag um 10.30 Uhr.

Hunderte Besucher erwartet

Es ist mittlerweile die 18. Aprés-Ski-Party für Jung und Alt mit Eisschneebar. Die Idee dazu hatten der frühere Feuerwehrkommandant Lothar Kaufmann und der Südtiroler Musiker Helmut Tratter („Spitzentornado“). Zu diesem einmaligen Event in der Region kommen seither regelmäßig Hunderte von Besuchern. Selbst wenn weit und breit kein Schnee liegt: Die Feuerwehr hat es immer verstanden, eine Eisbar zu bauen.

Aber natürlich ist auch für die entsprechende Party-Musik gesorgt. Für die etwas älteren Besucher spielen die aus dem Allgäu bekannten „Alpenstreuner“, und für das junge Publikum legen die Djs Stephan und Sascha die gängigen Aprés-Ski-Hits auf. Der Partybereich ist mit ausgedienten Weihnachtsbäumen hergerichtet, und Schneeberge versetzen die Gäste in winterliche Alpenstimmung.

Neben den Feuerwehren aus der Nachbarschaft erwartet die Dornhaner Feuerwehr Partygäste aus Südtirol, München und Dortmund sowie die Kameraden der Patenwehr aus Durbach und Erligheim bei Heilbronn, zu denen Ehrenkommandant Kaufmann freundschaftliche Beziehungen hat. Es gibt Mittagessen, Drinks und Heißgetränke an der Bar. Wer den Schnee sucht, wird dort garantiert fündig.