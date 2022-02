1 Seit einem Jahr unterstützen die Ärzte im Kreis das Impfen gegen das Coronavirus und setzen eigene Angebote um, wie hier in der Rottweiler Höllgasse. Foto: Otto

Die Kreisärzteschaft wendet sich am Donnerstag in einem offenen Brief an die Bürger und appelliert, das Angebot einer Covid-Impfung anzunehmen. Für Fragen stünden die Ärzte jederzeit zur Verfügung. "Spalter sind die, die pseudowissenschaftliche Meinungen und unbelegte Hirngespinste in den Netzen verbreiten", heißt es unter anderem.















Kreis Rottweil - In dem offenen Brief, stellvertretend unterzeichnet vom Vorsitzenden Jochen Scherler, appellieren die Ärzte, sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse zu verlassen und sich bei offenen Fragen vertrauensvoll an die Ärzte im Kreis zu wenden. An die Bürger gerichtet, heißt es darin: "Sie kennen uns als Ihre Hausärzte, Fachärzte und aus den Krankenhäusern des Kreises. Wir unterstützen seit nun über einem Jahr die Impfungen gegen das Coronavirus. Warum: Seit vielen Jahrzehnten gehören Impfungen zu den bewährten vorbeugenden Maßnahmen. ( Pocken, Polio, Hepatitis etc.) Unser Immunsystem kann durch kleinste Dosen gegen das Coronavirus gefeit werden. (Dagegen: Bei einem Infekt dringen millionenfach Viren in die Körperzellen ein und vermehren dort massenhaft ihr Erbgut) Wir haben gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse über die Wirkung und Sicherheit der neuen Impfstoffe."

Es wurde kein Mikrochip injiziert

Die Kreisärzteschaft geht in dem Brief auf verschiedene Fragen ein. In dem Schreiben heißt es: "Wie gefährlich ist die Impfung? Nach allein in Deutschland 150 Millionen applizierter Impfdosen kennen wir die Wirkung und auch die Nebenwirkungen. Sinusvenenthrombose und Myokarditis wurden als seltene Nebenwirkungen schnell erkannt, es wurde gegengesteuert und beweist die medizinische Wachsamkeit. Es wurde kein Microchip injiziert, niemand wurde unfruchtbar, die Geimpften erkrankten nicht massenhaft oder verstarben, das Erbgut wurde nicht verändert. Wie gefährlich ist der Coronainfekt? Über 120 000 Todesopfer und Hunderttausende an Long Covid Erkrankte sind Nebenwirkung der Covidinfektion genug."

Coronadiktatur – das ist widersinnig

Weiter heißt es: "Wie wirksam ist die Impfung? Leider kein vollständiger Schutz. Nach einer Grundimmunisierung mit zwei Impfungen und einer Boosterimpfung besteht aber sehr wohl ein ausreichender Schutz, nicht schwer zu erkranken,und auch um gegen weitere Mutanten gewappnet zu sein. Spaltet die Impfung die Gesellschaft: Die Maßnahmen der politisch Verantwortlichen zielten auf den Schutz der Bevölkerung ab. Daraus eine Coronadiktatur abzuleiten ist widersinnig. Natürlich kann man die Maßnahmen diskutieren, aber den richtigen Weg kennt keiner. Ängste sind nachzuvollziehen, man muss sie artikulieren - aber auch offen für ein Gespräch sein. Spalter sind die, die pseudowissenschaftliche Meinungen und unbelegte Hirngespinste in den Netzen verbreiten."

Impfung der Weg zur Freiheit

Die Kreisärzteschaft äußert sich außerdem zur berufsbezogenen Impfpflicht: "Den in der Pflege und Behandlung von abhängigen, krankheitsgefährdeten Menschen Beschäftigten, obliegt eine besondere Vorsicht. Ein Impfschutz ist dringend geboten. Fazit: Wir alle wollen unsere gewohnte Freiheit zurückbekommen. Dazu brauchen wir eine breite Grundimmunisierung der Bevölkerung. Hierfür ist die Impfung eines möglichst großen Anteils der Menschen der beste Weg. Mit Ihren Sorgen und Ängsten können Sie sich gerne an uns wenden – in den Praxen, den Impfzentren. Wir sind für Sie da. Ihre Ärzte der Kreisärzteschaft Rottweil."