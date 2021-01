Appell an Tagestouristen Schömbergs Bürgermeister mahnt Corona-Auflagen an

Schömberg - Die Touristik und Kur (TuK) der Gemeinde Schömberg hat Verständnis dafür, wenn jeder in den harten Wochen des Lockdowns in die Natur dränge. "An sich ist es auch ein tolles Erlebnis mit der Familie und den Kindern im Schnee zu spazieren und zu spielen", heißt es in einer Pressemitteilung der TuK.

"In Zeiten einer Pandemie kann dies leider nicht so unbeschwert wie sonst erfolgen", warnt sie. Aus diesem Grund richtet sich Schömbergs Bürgermeister Leyn mit einem dringenden Appell an alle Bürger und vor allem an die vielen Tagesgäste, die es in den Schnee zieht. "Gerne würden wir alle gemeinsam unbeschwert im Schnee toben und dieses Wunder der Natur endlich mal wieder genießen. Trotzdem ist es so, dass wir die derzeit geltenden Bestimmungen in Bezug auf Corona nicht außer Acht lassen dürfen", mahnt der Bürgermeister. "Wir alle wollen so schnell wie möglich zur Normalität zurück. Dies wird aber nur geschehen, wenn die Infektionszahlen deutlich sinken", ist der Rathauschef überzeugt. "Hierzu können und müssen wir alle unseren Beitrag leisten", so Leyn. Derzeit sei es nicht möglich, Großveranstaltungen und Freizeiteinrichtungen wie Schwimmbäder und Kinos zu besuchen. "Daher sollten wir auch im Freien darauf achten, dass es hier nicht zu Ansammlungen kommt. Abstand und Maskenpflicht müssen auch hier unser Verhalten bestimmen", betont der Bürgermeister.