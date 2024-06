Betreten der alten Fabrik in Oberweier ist lebensgefährlich

Appell an Jugend

1 Das Gebäude der ehemaligen Zigarrenfabrik Himmelsbach zerfällt zusehends. Das Betreten ist lebensgefährlich. Foto: Bohnert-Seidel

Schon wieder muss sich die Gemeinde Friesenheim um das alte Zigarrengebäude Himmelsbach kümmern. Es geht um den Schutz von Kindern, die sich wohl in der Vergangenheit im Gebäude aufgehalten haben. Das Gebäude ist einsturzgefährdet.









Ortsvorsteher Andreas Bix teilte zur öffentlichen Sitzung am Mittwochabend mit: „In letzter Zeit haben wir festgestellt, dass vermehrt Jugendliche das Gebäude aufsuchen. Jeder weiß in welchem Zustand sich das Gebäude befindet. Dabei muss ich ganz deutlich machen: es besteht akute Lebensgefahr.“ Wer unbefugt das Gebäude betrete, begehe nicht nur den Tatbestand des Hausfriedensbruchs, sondern bringe sich und andere in Lebensgefahr, machte er deutlich.