Appell an Horber Gemeinderat: Eltern sind empört über Wegfall von Kita-Taxi

1 Dettlinger Eltern wissen nicht, wie ihre Kinder ohne Kindergartentaxi in den Kindergarten kommen sollen. (Symbolfoto) Foto: Jens Büttner/dpa Zur Streichung des Kindergartentaxis hat unsere Leserin Claudia Dettling aus Dettlingen die folgende Meinung.







Link kopiert



Die Einstellung des Kindergartentaxis von Dettlingen nach Dießen aus Kostengründen sorgt bei uns Eltern für großes Unverständnis. Die Beförderung wurde nach der Schließung des Dettlinger Kindergartens 2011 zugesagt und hat sich als verlässliche Unterstützung bewährt. Viele Familien entschieden sich auch deshalb für Dettlingen als Wohnort. Besonders betroffen ist eine Familie im Ort. Die Mutter hat keinen Führerschein und der Vater geht früh morgens zur Arbeit: Ein drei Kilometer langer Weg ohne Gehweg durch den Wald – für Kinder zu gefährlich. Eine sichere Beförderung ist keine Luxusleistung, sondern Teil einer familienfreundlichen Gemeinde.