Nastassja Kinski möchte eine Nacktszene aus einem alten Film von Wim Wenders entfernt haben. Der Regisseur macht eine Grundsatzdebatte auf - Alice Schwarzer sieht ihn in der Verantwortung.
Berlin - Im Streit um eine Nacktszene mit der damals 13-jährigen Nastassja Kinski in Wim Wenders' Film "Falsche Bewegung" (1975) hat Feministin Alice Schwarzer den Filmemacher dazu aufgefordert, diese aus dem Film zu entfernen. "Wim: Höre auf zu reden – und handle! Schneide endlich diese verdammten zwei Minuten raus aus deinem Film!", schrieb die 83-Jährige in der von ihr gegründeten Zeitschrift "Emma".