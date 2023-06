Deutschland solle politisch Verfolgten und Kriegsflüchtlingen weiterhin uneingeschränkt Schutz gewähren, fordern Landrat Frank Scherer und die Ortenauer OBs Markus Ibert (Lahr), Wolfram Britz (Kehl), Klaus Muttach (Achern) und Gregor Bühler (Oberkirch) in einer gemeinsamen Mitteilung. Man müsse aber auch „endlich faire, verlässliche und unbürokratische Aufenthaltsrechte für Migranten schaffen, die in Deutschland schon arbeiten oder arbeiten wollen“.

Im Übrigen gelte es, Fehlanreize wie zum Beispiel zu hohe Sozialleistungen zu beseitigen, Fehlverhalten konsequent zu sanktionieren und bei Entscheidungen die Belastungsgrenzen der deutschen Gesellschaft zu beachten, so der gemeinsame Appell an die Bundesregierung.

Sozialleistungen müssten von der Mitwirkungs- und Arbeitsbereitschaft abhängig gemacht werden, so die Forderung. Das von der Bundesregierung eingeführte Bürgergeld setze das „völlig falsche Signal“. Ebenfalls gelte es, der „Sekundärmigration“ einen Riegel vorzuschieben. Wer in einem anderen EU-Land einen sicheren Fluchtort gefunden habe, könne nicht wegen höherer Sozialleistungen nach Deutschland kommen. Wenn strafrechtliche Handlungen vorliegen, müsse ein Sanktionsmechanismus in Gang gebracht werden.

Offenburger Rathauschef hält sich zurück

Einer der fünf Ortenauer Oberbürgermeister fehlt auf der Liste der Absender – Offenburgs Rathauschef Marco Steffens. „Oberbürgermeister Steffens hat sich intensiv mit dem Papier befasst. Seine Unterschrift fehlt aus inhaltlichen, nicht aus organisatorischen Gründen“, erklärte die Stadtverwaltung auf Nachfrage unserer Redaktion.

„Die Thematik ist in ihrer Gesamtheit sehr komplex“, erläuterte der Rathauschef selbst am Freitagnachmittag. „Die einzelnen angesprochenen Punkte bedürfen jeweils für sich selbst einer differenzierten Betrachtung. Die Gesamtheit der angesprochenen Punkte in der Pressemitteilung wird dieser Komplexität nicht vollumfänglich gerecht.“ Konkreter wurde Steffens am Freitag jedoch nicht.