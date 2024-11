App wagt Vorhersage für Horb: Städte am Neckar liegen im Jahr 2080 klimatisch an der Adria

Städte am Neckar liegen im Jahr 2080 klimatisch an der Adria

1 Die City-App von Matt Fitzpatrick macht den Klimavergleich zwischen Städte. Horb findet sein Klima-Pendant in Italien. (Symbolfotos) Foto: adrian_ilie825 - stock.adobe.com/Daniel Begemann/Montage: Tina Weber

Ein Hauch von mediterranem Flair brachten die Palmen in Pflanzenkübeln im Sommer nach Horb. Im Jahr 2080 könnte Horb sogar zu einer echten „Stadt unter Palmen“ werden, wie eine App veranschaulicht. Dramatische Szenarien drohen jedoch vielen anderen Orten.









Link kopiert



Auf der interaktiven Weltkarte von Matt Fitzpatrick, Professor an der University of Maryland (USA), können die Nutzer eine Zeitreise unternehmen. Die von ihm entwickelte Web-App führt Menschen von ihrer Stadt aus an den Ort auf der Erde, dessen heutiges Klima dem erwartbaren Klima ihrer Heimat im Jahr 2080 am nächsten kommt. Daten liefert die App zu Orten in fast allen Regionen der Erde. Ausgenommen sind Grönland und die Antarktis.