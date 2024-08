Apotheker schlagen Alarm: „Das Apothekensterben betrifft uns alle!“

1 Caspar Spindler (von links) hatte den CDU-Bundestagsabgeordneten Thomas Bareiss in der Schömberger Stadtapotheke zu Gast. Dieser tauschte sich mit Apotheker Johannes Ertelt und Schömbergs Bürgermeister Karl-Josef Sprenger aus. Foto: privat

Durch das geplante Apothekenreformgesetz sehen die Apotheker im Zollernalbkreis ein Verschlechterung der Situation in der medizinischen Versorgung. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiss hörte in Stadtapotheke Schömberg die Nöte der Branche.









Die Apothekenlandschaft sieht sich bedroht: Im vergangenen November gingen die Apotheker bereits auf die Barrikaden und machten mit einem Streiktag auf ihre Situation aufmerksam. In einem Austausch über die Zukunft der Apothekenlandschaft in Deutschland empfing die Stadtapotheke in Schömberg den CDU-Bundestagsabgeordneten Thomas Bareiß. Caspar Spindler, Inhaber der Stadtapotheke und Vorsitzender der Region ALB im Landesapothekerverband Baden-Württemberg, sowie Johannes Ertelt, ebenfalls Vorsitzender der Region ALB, hatten zu diesem Gespräch eingeladen.