Apotheken unter Druck: Noch sind die Apotheken in Weil am Rhein sehr lebendig

Das Apothekensterben geht um. Die Apotheker in Weil am Rhein fordern eine Anpassung ihres Honorars, um sich für die Zukunft zu wappnen.
Das Apothekensterben geht um. Der Druck auf die Betriebe erhöht sich auch in Weil am Rhein, weil steigende Kosten einer seit 2013 stagnierenden Vergütung gegenüber stehen. Zudem macht der Wettbewerb durch den Online-Handel den Apotheken zu schaffen, „vor allem seit Günther Jauch im Fernsehen dafür wirbt, auch rezeptpflichtige Medikamente beim Internet-Anbieter zu bestellen“, sagt Peter Schiffmann von der Markgräfler Apotheke in Haltingen auf Anfrage unserer Zeitung.