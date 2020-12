Apotheken-Sterben in VS? Nach Stadtapotheke schließt auch Ratsapotheke

Was an dieser Stelle danach kommt, weiß er nicht und über die Gründe, warum er aufhört, will er schweigen. Keinen Hehl macht er hingegen daraus, dass er sich ein anderes Ende für seine Apotheke gewünscht hätte. "Jeder Apotheker hätte schließlich gerne einen Nachfolger". Nun ergeht es ihm wie seinen einstigen Nachbarn gegenüber, Richard und Marianne Haller, denen es nicht vergönnt war, ihre Stadtapotheke in neue Hände zu geben. Bei den Hallers lag das an einer massiven Mieterhöhung durch den Hauseigentümer. Seit 2017 steht das historische Gebäude nun leer.

Trotz auch gegenüber dem Schwarzwälder Boten mehrfach geäußerter Umbaupläne ist hier in drei Jahren nichts geschehen.