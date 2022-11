1 Ein Apotheker scannt in seiner Apotheke den QR-Code eines E-Rezepts ein. Foto: David Inderlied/dpa

Villingen-Schwenningen - Ganz neu ist die Möglichkeit des E-Rezepts, das digital erfasst wird und Abläufe vereinfachen soll, auch für die Kunden. Eine Umfrage bei Apotheken in Villingen-Schwenningen ergab jedoch, dass es noch kaum in Gebrauch ist.

Die Digitalisierung geht weiter, auch im Gesundheitswesen. Das E-Rezept ist hierfür ein Beispiel. Seit Anfang September darf es von Ärzten ausgestellt werden. Allerdings wird das bislang nur sehr vereinzelt umgesetzt. Bislang seien es wie gewohnt die rotfarbenen Papier-Rezepte, die von den Patienten abgegeben werden, informiert beispielsweise Isabelle Fuchshuber von der Villinger Delta-Apotheke. E-Rezepte seien in ihrer Apotheke noch gar keine eingereicht worden, so die Filialleiterin.

Was für Vorteile hat das E-Rezept für die Kunden? Die Apothekerin verweist dabei auf die einfache Übermittelung. E-Rezepte könnten vom Kunden in dessen Smartphone mittels QR-Code eingescannt und in der Apotheke vorgezeigt oder als Datei an die Apotheke geschickt werden.

Lieferservice ist gefragt

Diese Form des kontaktlosen Austausches wurde bereits während der Pandemie verstärkt genutzt, berichtet Fuchshuber. Da wurden Medikamente vermehrt telefonisch seitens der Kunden geordert, oder die Ärzte riefen an oder es wurde per E-Mail kommuniziert. Während der Pandemie sei auch der Lieferservice der Apotheke ausgebaut worden, damit die Arzneien schnell den Kunden zu Hause erreichen. Der Lieferservice bestehe nach wie vor, auch in Verbindung mit den E-Rezepten.

"Wir sind bereit", betont Isabell Fuchshuber. Die Apotheken haben in Soft- und Hardware für das E-Rezept investiert und ließen ihre Mitarbeiter schulen. Nach dem bisherigen Mehraufwand sieht die Apothekerin mit den neuen E-Rezepten auch "irgendwann" eine Arbeitserleichterung und einen papierlosen Austausch für die Apotheken kommen. Das sei wunderbar. Offen sei nun, wie schnell die Ärzte die Möglichkeit aufgreifen und vermehrt E-Rezepte ausstellen.

Unsere Redaktion fragte noch bei vier anderen Apotheken in Villingen-Schwenningen nach, die aber eine Stellungnahme aus zeitlichen Gründen ablehnten. In kurzen Anmerkungen wurde jedoch deutlich, dass auch hier bislang keine oder nur ganz vereinzelt E-Rezepte registriert wurden.

Technik ist noch nicht ausgereift

Woran liegt es, dass E-Rezepte bisher nur vereinzelt genutzt werden? "Die Technik ist bisher noch nicht ausgereift", erklärt ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. Tatsache sei auch: Fast kein Patient verfügt aktuell überhaupt über die Voraussetzungen dazu. "Es gibt bisher verschwindend wenige Versicherte, die überhaupt die Zugangsdaten für das E-Rezept haben", so der Sprecher. Der Authentifizierungsprozess dafür sei ziemlich aufwendig.

In Zukunft soll das E-Rezept Abläufe vereinfachen und digitalisieren. Bisher sei das E-Rezept jedoch noch mit einem zusätzlichen Aufwand verbunden, wie die Kassenärztliche Vereinigung auf Anfrage mitteilt. "Das hängt damit zusammen, dass erst einmal die Rezepte weiterhin ausgedruckt werden, nur nicht mehr auf dem Rezeptformular, sondern im Rahmen eines QR-Codes."

Für die Praxen habe das E-Rezept bisher noch keine Vorteile, sondern bedeute nur einen erhöhten Aufwand, erklärt der Sprecher. Für die Patienten soll es, wenn es etabliert ist, den Vorteil haben, dass sie auch online Rezepte erhalten können und gleichzeitig sehen, ob das Arzneimittel in der Apotheke vorrätig ist.