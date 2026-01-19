Apotheken in der Krise: Drohen auch in Oberndorf und Umgebung Schließungen?

Noch kurz in die Apotheke und etwas gegen die aufkeimende Erkältung holen: Das wird wegen des Apothekensterbens immer schwieriger. Wie ernst ist die Lage in Oberndorf?
Das Apothekensterben setzt sich auch in Baden-Württemberg ungebremst fort. Im Jahr 2025 waren landesweit lediglich neun Neueröffnungen zu verzeichnen, während 66 Apotheken dauerhaft geschlossen wurden. Zwar gibt es Betriebe, die sich aktuell noch behaupten können, doch vielerorts wächst die Sorge um die langfristige Sicherung der Arzneimittelversorgung. In Oberndorf zeigt sich die Situation differenziert.