Apotheken im Kreis Calw: Vor allem Antibiotika sind knapp

Im November protestieren die Apotheker: Immer mittwochs bleiben ihre Geschäfte zu, vorige Woche auch im Landkreis Calw. Während sie auf eine Reaktion des Bundesgesundheitsministers warten, machen ihnen Lieferengpässe die Arbeit schwer.









Eine Woche ist es her, dass Thomas Fein mit geschätzt 5000 Kollegen aus Baden-Württemberg und Bayern auf dem Stuttgarter Schlossplatz protestiert hat. Fein betreibt nicht nur die Stadtapotheke in Calw, sondern ist auch Vize-Präsident des Landesapothekerverbands. Seines Wissens nach waren alle anderen Pharmazien im Landkreis Calw – mit Ausnahme jener in Schömberg, die Notdienst hatte – vorigen Mittwoch ebenfalls zu. Er habe viele Kollegen aus der Region auf dem Schlossplatz getroffen.