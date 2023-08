Lieferengpässe, viel Bürokratie, geringe Vergütung: Thomas Fein aus Calw kämpft als Vizepräsident des Landesapothekerverbands gegen Missstände in der Gesundheitspolitik. Beim Treffen mit dem Bundestagsabgeordneten Klaus Mack spricht er über die große Solidarität nach dem Protest im Juni.

Der Protesttag der Apotheken im Juni hat bundesweit für viel Aufsehen gesorgt. Über 90 Prozent der gut 17 800 Betriebe in Deutschland blieben an jenem Mittwoch geschlossen. Auch die Stadtapotheke von Thomas Fein in Calw.

„Das war ein deutliches Zeichen: Die Lage ist ernst und die Solidarität unter den Kollegen, aber auch bei den Kunden enorm groß“, sagt der Vizepräsident des Landesapothekerverbands im Gespräch mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten für den Wahlkreis Calw/Freudenstadt, Klaus Mack. Die große Sorge von beiden: Wenn sich an den finanziellen und organisatorischen Rahmenbedingungen nichts ändere, würden sich die Lieferengpässe bei Medikamenten weiter zuspitzen. Dann sei die Versorgung der Patienten nicht mehr gewährleistet und noch mehr Apotheken müssten schließen – dann aber für immer.

„Wichtige Versorgungsfunktion“

„Apotheken – gerade im ländlichen Raum – übernehmen eine wichtige Versorgungsfunktion. Aufgrund immer weniger Ärzte vor Ort sind sie oft die erste Anlaufstelle bei Gesundheitsfragen. Gesundheitsminister Lauterbach muss gezielte Vorbereitungen treffen und mehr Finanzmittel frei machen, damit sich das Medikamentenchaos des vergangenen Winters nicht wiederholt. Wir können es uns nicht leisten, im Gesundheitssystem ständig nur zu sparen“, sagt der Abgeordnete Mack.

Er fordert zudem mehr Flexibilität und weniger bürokratische Vorgaben für die Branche. Ist ein Medikament nicht verfügbar, sollten Apotheken rechtlich die Möglichkeit haben, es gegen ein wirkstoffgleiches austauschen zu können. Bislang gehe das nur in seltenen Fällen oder in enger Rücksprache mit den Ärzten.

Hunderte Medikamente nicht verfügbar

Aktuell sind laut Apotheker Fein gut 400 Medikamente nicht lieferbar, offizielle Stellen sprechen gar von 650 Präparaten, die nicht verfügbar sind. „Insbesondere bei Antibiotika sind wir seit Monaten blank. Mir bangt daher vor dem Herbst und der nächsten Infektwelle“, sagt Fein. Er spricht von Mangelverwaltung, die ihn und sein Team täglich viel Kraft und Zeit koste. Der Mehraufwand an Beratung und Rücksprache werde den Apotheken nicht zusätzlich vergütet. Zudem erfolge ein Großteil des Umsatzes über verschreibungspflichtige Medikamente, bei denen der Preis gedeckelt ist.

„Für viele Kollegen ist die Lage aktuell existenzgefährdend. Wir brauchen auskömmliche Honorare, um wirtschaftlich arbeiten zu können und faire Löhne zu bezahlen“, sagt Fein. 2022 haben über 400 Apotheken deutschlandweit dicht gemacht, im ersten Quartal 2023 waren es bereits 127 – Tendenz steigend. Mit gravierenden Folgen für die Logistik der Medikamentenversorgung in der Bevölkerung, für die Mitarbeiter und die verbleibenden Apotheken, deren Belastung bei der engeren Taktung von Notdiensten beispielsweise steigt.

„Apothekensterben muss aufhören“

„Das Apothekensterben muss aufhören. Es braucht eine Erhöhung des Fixbetrags für Apotheker angesichts der aktuellen Preissteigerungen. Schließlich wollen wir alle im Notfall gut versorgt sein, das muss es uns wert sein“, sagt der Abgeordnete Mack. Er sieht auch Handlungsbedarf darin, die Produktion von Arzneimitteln wieder nach Europa zu holen.