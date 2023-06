Eine Ära geht zu Ende. Nach drei Jahrzehnten öffnet die Hirschberg-Apotheke in der Lisztstraße am 12. Juni zum letzten Mal. Inhaberin Heidrun König hat das Rentenalter erreicht.

Nein, einen Nachfolger gibt es nicht. Sie hat lange gesucht, aber der Personalmangel macht es auch in ihrer Branche schwer.

Ein Nachmieter ist noch nicht gefunden

Und auch was mit den leerstehenden Räumen geschieht weiß sie noch nicht. Gebaut und verwaltet wird der Komplex, in dem auch der Edekamarkt, ein Bäcker, Banken und Ärzte untergebracht sind, von Conzept-Immobilien. Stefanie Müller, verantwortlich für die Objektverwaltung, sagt gegenüber unserer Redaktion: „Wir sind bemüht, einen Nachmieter zu finden, Neues gibt es aber noch nicht.“

Heidrun Königs Zeit in der Apotheke endet offiziell zum 30. Juni. Zwei Wochen lang werden sie und ihr Team („Auch die Damen haben das Rentenalter erreicht“) das Lager räumen und das Mobiliar abbauen.

Auch die Gesundheit spielt eine Rolle

König liebt und lebt ihren Beruf. Nach dem Pharmazie-Studium in Berlin arbeitete sie einige Jahre als angestellte Apothekerin. 1993 kam sie nach Balingen. „Ich habe mich sofort heimisch gefühlt.“

Dass der Gebäudekomplex auf dem Heimlichen Wasen damals neu gebaut wurde war für sie ein Volltreffer. „Joachim Feyrer hat unsere Wünsche für die Innengestaltung toll umgesetzt.“

Der Abschied fällt König schwer. Besonders die Kunden sind ihr über die Jahrzehnte ans Herz gewachsen. Aber erstens ist der Mietvertrag ausgelaufen, zweitens hat die Apothekerin das Rentenalter erreicht und drittens ist da die Gesundheit. Im vergangenen Jahr musste sich die passionierte Leserin einer schweren Herz-Operation unterziehen.

Die Wissbegierde ist unendlich

Langweilig wird ihr nicht werden, sagt sie. Sie hat schon in der Anfangszeit in Balingen das Wandern für sich entdeckt. „Ich liebe es, an der frischen Luft zu sein.“ Und auch der Garten will gepflegt werden.

„Gerne, gerne“ will sie ihre Sprachkenntnisse auffrischen. Sie spricht Englisch und Französisch. Spanisch hat sie gelernt, Italienisch steht auf der Agenda. Außerdem müsse sie eine Sache vertiefen, wie sie lachend sagt: „Das Leben mit einem Computer.“

Auch im Ruhestand wird sie an Fortbildungen teilnehmen. Ihre Wissbegierde ist unendlich. „Ich liebe meinen Beruf einfach zu sehr, ich will weiter lernen.“