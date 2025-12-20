Apotheke in Lörrach schließt: Geht den Apotheken das Licht aus?

Der Hinweis hängt schon seit Wochen im Schaufenster der Fridolin-Apotheke in Lörrach Stetten: Ende des Jahres ist Schluss. Wir wollten wissen, warum.

Das Sterben der Apotheken ist schon lange und bundesweit ein Thema. Darum startete eine Kampagne: Am Mittwoch löschten einige Apotheken aus Protest gegen ein Reformgesetz zeitweise die Lichter. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekenverbände rief zu diesem Protestzeichen auf. Ziel war, auf die finanzielle Lage vieler Apotheken aufmerksam zu machen.

Peter Kayser gibt zum Jahresende seine Apotheke in der Hauptstraße in Stetten auf. Seine Löwen Apotheke am Alten Markt hingegen bleibt bestehen.

Wirtschaftliche Gründe geben den Ausschlag

Dass Kayser die Apotheke in Stetten schließt, hat klare Gründe: Sie rechnet sich nicht mehr. Das liegt unter anderem am Online-Handel mit Arzneimitteln. Und weitere Konkurrenz droht: Auch Discounter und weitere Drogeriemärkte wollen stärker in den medizinischen Sektor vorstoßen. Dazu passt aktuell die Nachricht, dass seit Dienstag die Drogeriemarktkette dm online auch rezeptfreie Medikamente wie Schmerzmittel verkauft.

Der Einbruch bei der Fridolin-Apotheke sei nach Corona gekommen, erklärt Kayser. Danach sei der Umsatz nie wieder entsprechend rentabel gewesen. „Ich musste jetzt einfach den Schlussstrich ziehen“, sagt er bedauernd. Viele Kunden seien sehr traurig, dass ihre Stammapotheke nun schließt, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Zwölf Jahre führte er das Geschäft, das bereits seit den 1980er Jahren bestand. Drei seiner Mitarbeiterinnen nimmt er mit in die Löwen Apotheke. Die anderen hätten inzwischen ebenfalls wieder eine Anstellung gefunden.

In Lörrach haben in den vergangenen Jahren mehrere Apotheken geschlossen, neun Filialen gibt es noch. 18 waren es im Jahr 2002.

Kunden sorgen für so manche Überraschung

Allein diese Zahlen zeigten, dass sich im Gegensatz zu früher das Betreiben einer Apotheke kaum mehr lohne. „Nur mit Medikamenten auf Rezept, rentiert sich das überhaupt nicht“, sagt Kayser. Auch bei seiner Filiale im Stadtzentrum ist er froh, dass er noch das daneben liegende Reformhaus betreibt.

In den Ortsteilen Haagen und Hauingen gibt es gar keine Apotheke mehr. Im März 2025 schloss nämlich auch die Wiesental-Apotheke, als Grund wurde damals Personalmangel angegeben. „Überall gibt es Lohnsteigerungen. Bei den Apotheken ist seit zwölf Jahren alles gleich geblieben. Die Reglementierungen hingegen nehmen zu“, bilanziert Peter Kayser frustriert.

Keine Apotheke in Haagen und Hauingen

Seinen Beruf liebt er dennoch. Besonders die Beratungsgespräche und den Kontakt mit den Kunden.

Allerdings erlebt er dabei auch so manche Überraschung. So kam ein Kunde, ließ sich ausgiebig von Kayser beraten, machte dann ein Foto vom Produkt, verabschiedete sich – und sagte locker: „Danke, dann kann ich es ja jetzt im Internet bestellen.“ Anderes Beispiel: Beim Nachtdienst klingelte ihn ein Mann wegen eines Nasensprays heraus. „Ich kaufe sonst immer online“, sagte dieser. Aber nachts nütze das ja nichts. Und hinterließ einen sprachlosen Apotheker. Allerdings erlebt Peter Kayser auch viel Dankbarkeit und Anerkennung.

Für Peter Kayser geht eine Ära zu Ende

Der Wandel geht offenbar weiter: So sollen Apotheker künftig mehr Dienstleistungen übernehmen, die sonst Ärzte anbieten. Impfungen könnten ja schon jetzt gemacht werden. „Dafür braucht es aber einen eigenen Raum, den habe ich nicht“, erläutert Peter Kayser. Für ihn geht zum Jahresende in Stetten eine Ära zu Ende. Er hofft aber, dass seine Löwen Apotheke – auch dank der Laufkundschaft – weiterhin eine gute Zukunft hat.