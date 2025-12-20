Apotheke in Lörrach schließt: Geht den Apotheken das Licht aus?

Der Hinweis hängt schon seit Wochen im Schaufenster der Fridolin-Apotheke in Lörrach Stetten: Ende des Jahres ist Schluss. Wir wollten wissen, warum.
Das Sterben der Apotheken ist schon lange und bundesweit ein Thema. Darum startete eine Kampagne: Am Mittwoch löschten einige Apotheken aus Protest gegen ein Reformgesetz zeitweise die Lichter. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekenverbände rief zu diesem Protestzeichen auf. Ziel war, auf die finanzielle Lage vieler Apotheken aufmerksam zu machen.