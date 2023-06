Geräucherte Wildsalami, Apfelsaft von heimischen Streuobstwiesen, Gemüse der Saison und Ziegenkäse aus dem Tal – die Naturpark-Märkte bieten Besuchern ein vielfältiges regionales Genuss- und Einkaufserlebnis. Auf dem Marktplatz in Calw hat der Naturpark-Markt unter dem Motto „Regionalität trifft Tradition“ am Sonntag, 4. Juni, von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Mehr als 20 Erzeuger

Landwirte und Erzeuger aus der Region präsentieren die ganze Vielfalt des Schwarzwalds. Probieren ist unbedingt erwünscht. So kommt man ins Gespräch. Über Lebensmittel. Über nachhaltige Landwirtschaft. Und natürlich über den Schwarzwald und seine Traditionen, heißt es in einer Ankündigung. Mehr als 20 Erzeuger und Landwirte aus dem Schwarzwald bilden das Rückgrat der Märkte – sie bieten regionale Erzeugnisse an und geben Auskunft über Herkunft, Herstellung und Handwerkskunst.

Infos zu den Naturpark-Märkten gibt es im Internet unter www.naturparkschwarzwald.de.