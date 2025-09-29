Apfelaktion in Schallbach: Die Äpfel soll nicht vergammeln

Was tun mit Obst von Streuobstwiesen, die nicht mehr abgeerntet werden? Die Gemeinde Schallbach lädt die Bürger zum Äpfelsammeln ein.
Die Aktion findet am Samstag, 4. Oktober, ab 13.30 Uhr statt. Gesammelt wird auf der gemeindeeigenen Streuobstwiese neben dem Bogensportplatz zwischen Schallbach und Wittlingen. Ab 16 Uhr werden die Äpfel dann auf dem Anwesen Dorfplatz 4 mittels mobiler Saftpresse verarbeitet, den haltbaren verpackten Saft können die Helfer im Anschluss zum günstigen Preis mit nach Hause nehmen – berechnet werden lediglich die Verarbeitungskosten.