Apfelaktion in Schallbach: Die Äpfel soll nicht vergammeln

Was tun mit Obst von Streuobstwiesen, die nicht mehr abgeerntet werden? Die Gemeinde Schallbach lädt die Bürger zum Äpfelsammeln ein.

Die Aktion findet am Samstag, 4. Oktober, ab 13.30 Uhr statt. Gesammelt wird auf der gemeindeeigenen Streuobstwiese neben dem Bogensportplatz zwischen Schallbach und Wittlingen. Ab 16 Uhr werden die Äpfel dann auf dem Anwesen Dorfplatz 4 mittels mobiler Saftpresse verarbeitet, den haltbaren verpackten Saft können die Helfer im Anschluss zum günstigen Preis mit nach Hause nehmen – berechnet werden lediglich die Verarbeitungskosten.

Wie Bürgermeister Christian Iselin auf Anfrage dieser Zeitung sagt, besitze die Gemeinde etliche Streuobstbäume mit ungespritztem Obst, darunter auch alte Sorten und: „Es ist ja schade, wenn man so was einfach verrotten lässt“. Die Aktion sei auch interessant für Familien. So könnten etwa Kinder unmittelbar den Weg vom Baum auf der Wiese zum Saft daheim erleben. Des weiteren solle hierdurch ein Bewusstsein für den Biotopverbund geschaffen werden. Vivien von Königslöw , zuständig für den Biotopverbund beim Landschaftserhaltungsverband (LEV) im Landkreis Lörrach werde mit Informationen zum Thema am Nachmittag zur mobilen Saftpresse kommen.

Im Biotopverbund mit Nachbargemeinden möchte die Gemeinde Schallbach ihren Schwerpunkt auf den Schutz von Insekten und Vögeln legen und Lebensräume schaffen für die nahezu verschwundenen Rebhühner und Wachteln. Lebensräume bieten auch die im November 2023 in Gemeinschaftsaktion gepflanzten vielen Laubbäume auf Schallbachs Gemarkung. Damals machten viele Bürger mit. Zur neuen Aktion sagt Iselin: „Ich bin echt gespannt auf die Resonanz“.

Apfelsaftaktion: Samstag 4. Oktober, 13.30 Uhr, Treffpunkt am Schallbacher Sportplatz. Apfelsaftpreise und weitere Infos: www.die-mobile-safterei.de