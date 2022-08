1 Helga Klingele mit ihren Ape-Freunden Foto: Vögele

Wieder waren sie angereist: die Bastler, Tüftler, Pannenhelfer, Entschleuniger, Genießer und geselligen Menschen. Denn der Treff in Helgas Garten ist fester Bestandteil des Jahresprogramms der Ape-Freunde Südwest.















Sulz-Bergfelden - Schon seit 2008 finden die jährlichen Treffen im Garten von Helga Klingele in der Weiherstraße 10 statt. In diesem Jahr waren sogar 28 Ape-Fahrer aus dem ganzen südwestdeutschen Raum mit von der Partie, die in Bergfelden wieder ihre Zelte aufgeschlagen hatten. Manche waren in ihrem Wohnwagen angereist, denn das kleine Bienchen war in die Jahre gekommen – so etwa bei dem legendären "weißen Bremsklotz aus dem Saarland".

Natürlich ließen sich die Ape-Kleintransporter in ihren kreativen und individuellen Aufmachungen bei ihrer Ausfahrt im oberen Mühlbachtal auch bestaunen. Manchmal erregten diese sogar mehr Aufsehen als ein herausgeputzter Ferrari, war voller Stolz von den Ape-Liebhabern zu hören.

Freude am ungewöhnlichen Schauspiel

Von Bergfelden aus ging es über Vöhringen, Wittershausen, Sigmarswangen in Richtung Bochingen. Auf der Rückfahrt über Kastell statteten die Fahrer dem Sulzer Neckarstrand noch einen Besuch ab. So manch ein Neckarstrand-Besucher rieb sich ungläubig die Augen, als der farbenprächtige Konvoi langsam vorüberzog. Alle hatten ihre helle Freude an dem ungewöhnlichen Schauspiel. Besonders wenn die Außenhupe ertönte, lachten und winkten die Schaulustigen.

Wieder angekommen in Bergfelden, machte ein Motorradfahrer sogar noch einen Abstecher und verhieß: "Im kommenden Jahr bin ich auch dabei." Durch das entschleunigte Fortbewegen lässt sich die Landschaft hervorragend genießen, die anschließend als "schöne Gegend, wo andere Urlaub machten" beschrieben wurde.

Auf dem Campingplatz wie die Fürsten empfangen

Bis zum gemeinsamen Grillen schwärmten die "drei rasenden Rentner" von ihren unternommenen Touren nach Monaco und Venedig. Auf jedem Campingplatz seien sie wie die Fürsten empfangen worden und man habe ihnen viel Aufmerksamkeit geschenkt.

In diesem Jahr führten ihre Touren nach Wagenhausen zum Treffen der Schweizer Freunde. Den Vatertag verbrachten sie in Sunthausen und schon bald reisen sie mit ihren "mobilen Appartements" vom Badischen aus ins Simmental im Berner Oberland. An Bord ist alles was man braucht: von der Dusche bis zum Fernseher. Alles ist ausgeklügelt eingebaut.

Ape-Fahrer bezeichnen sich als Familie

Einst aus einem Garagenfest heraus als freudige Spontanaktion über die geglückte Zulassung eines Rollermobils entstanden, erfreut sich dieses "Familientreffen" im Schwäbischen steigender Beliebtheit. Denn als Familie bezeichnen sich die Ape-Fahrer, zu der auch Klingele mit ihrem "Schneewittchen" gehört.