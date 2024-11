Apache 207, The Prodigy & Co.: Zweite Bandwelle für das Southside Festival 2025 ist da

Apache 207, The Prodigy & Co.

Die zweite Bandwelle für das Southside Festival in Neuhausen ob Eck ist da. Die Veranstalter geben weitere Acts bekannt, die das Line-up 2025 bereichern. Neu bestätigt sind auch weitere Headliner wie Apache 207, Sam Fender und The Prodigy.









„Dafür seid ihr nicht ready!“ – so kündigt FKP Scorpio schon im Voraus die neue Bandwelle auf dem Southside-Instagramkanal an. Vom 20. bis 22. Juni 2025 findet das Festival in Neuhausen ob Eck statt. Dort werden namhafte Bands und Künstler auf den Bühnen stehen und für gute Stimmung sorgen.

Im September wurden mit der ersten Bandwelle bereits Green Day, "AnnenMayKantereit", SDP, Alligatoah, Nina Chuba und zahlreiche weitere Bands bestätigt. Nun gibt es Verstärkung: als weiterer Headliner steht im kommenden Jahr die britische Band The Prodigy auf der Bühne des Open-Air-Festivals. Auch der deutsche Rapper Apache 207 ist dabei. Weitere Headliner sind der englische Singer-Songwriter Sam Fender und die US-amerikanische Alternative-Metal-Band Deftones. Lesen Sie auch Allein zwei Headliner lassen die Veranstalter noch offen. Die Fans können sich also auf eine weitere Bandwelle freuen. Bilder, Videos und alle Informationen rund um das Southside-Festival Zur Themenseite » Doch auch die anderen Acts können sich sehen lassen. Für jeden Musikgeschmack dürfte etwas dabei sein. Auch The Wombats, Girl In Red, Flogging Molly, Antilopen Gang, Jimmy Eat World, Turbostaat, Parcels, Lagwagon und Kadavar sind mit der zweiten Bandwelle hinzugekommen. Tickets gibt es ab 279 Euro. Weitere Informationen gibt es auf www.southside.de.