AP&S aus Donaueschingen Mikrochip-Boom reicht bis auf die Baar

Die Aasener Firma AP&S stellt Nassprozessanlagen her, die in der Chipfertigung zum Einsatz kommen und ist damit ein wichtiger Akteur in der Halbleiterindustrie. Die aktuelle weltwirtschaftliche Lage bereitet dem Geschäftsführer Tobias Bausch jedoch Sorgen.