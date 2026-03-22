AOK-Statistik: Rückgang der Krankheitstage im Zollernalbkreis

Laut AOK-Statistik sind die krankheitsbedingten Fehlzeiten der Beschäftigten im Zollernalbkreis gesunken. Unterschiede gibt es unter anderem in den Branchen.
Die knapp 52.000 im Zollernalbkreis beschäftigten AOK-Mitglieder waren im Jahr 2025 an 5,9 Prozent aller Kalendertage krankgeschrieben. Das sind 21,6 Krankentage pro Beschäftigten im Jahr, teilte die AOK kürzlich per Pressemitteilung mit. Damit habe sich der Krankenstand im Zollernalbkreis um 0,3 Prozent oder um gut einen Krankheitstag im Vergleich zum Vorjahr verbessert.