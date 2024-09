1 Die Laufstrecke ist rot markiert. Innerhalb des blau eingefassten Areals erfolgt eine Vollsperrung für den Verkehr. Foto: Stadt Balingen/ahuebner

Der Startschuss für den 15. AOK-Firmenlauf fällt am Donnerstag, 26. September. Auf diese Einschränkungen müssen sich Anwohner und Autofahrer einstellen.









Bei dem Mega-Event werden 2000 Läufer an den Start gehen. Start und Ziel sind am Marktplatz. Die Strecke führt in weiten Teilen an der Eyach, also am ehemaligen Gartenschau-Gelände, vorbei. Aber eben auch durch die Innenstadt.