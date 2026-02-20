AOK-Chef der Region im Interview: Hausarzt als Schlüssel zur Top-Medizin im Schwarzwald-Baar-Kreis?

Bessere Versorgung, weniger Kosten, längeres Leben? Das Hausarzt-Modell könnte Schule machen – wie es in der Region ankommt und was das bedeutet, erklärt der AOK-Chef.
Die Gesundheitsversorgung avancierte zu einem der Top-Themen im Kreis und ist auch im Wahlkampf präsent. Viel diskutiert ist die baden-württembergische so genannte Hausarztzentrierte Versorgung (HZV), bei welcher der Hausarzt in allen Fällen die erste Anlaufstelle für den Patienten ist und die als Vorbild für Deutschland dienen könnte.