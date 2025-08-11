Anzug-Eklat bei WM: Noch kein Urteil: Skisprung-Skandal bei Fis-Ethikkommission

Norwegens Skispringer haben bei der WM ihre Anzüge manipuliert. Auch ein Weltmeister ist in die Causa involviert. Jetzt urteilt der Weltverband Fis. Gibt es spätes Gold für einen Deutschen?
Trondheim/München - Im Manipulationsskandal um Norwegens Skispringer lässt ein Urteil gegen zwei Top-Athleten und drei Betreuer weiter auf sich warten. Eine unabhängige Untersuchungsstelle verwies den Fall für ein finales Verdikt an die Ethikkommission des Weltverbandes Fis - dieses wird nun über mögliche Sperren, Geldstrafen oder Disqualifikationen entscheiden.