Anzeigen: Vorfreude auf den Nikolaus, Advent und Weihnachten

Eine zauberhafte Weihnachtswelt mit Nikolaus & Co. erwartet die Besucher bei der Raumausstattung STARK in Bad Liebenzell von Donnerstag, 13. November, bis Samstag, 15. November.
Am 13. und 14. November ist die Raumausstattung STARK von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Am 15. November, können Besucher die Vorfreude auf weihnachtliche Dekorationen, neue Wohntrends, Einblicke in neue Projekte und die kreative Arbeit von 10 bis 16 Uhr genießen. Auch der Nikolaus wird zu Besuch in die Hugo-Mäulen-Straße 1 in Bad Liebenzell kommen.