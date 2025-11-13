Anzeigen: Vorfreude auf den Nikolaus, Advent und Weihnachten

Am 13. und 14. November ist die Raumausstattung STARK von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Am 15. November, können Besucher die Vorfreude auf weihnachtliche Dekorationen, neue Wohntrends, Einblicke in neue Projekte und die kreative Arbeit von 10 bis 16 Uhr genießen. Auch der Nikolaus wird zu Besuch in die Hugo-Mäulen-Straße 1 in Bad Liebenzell kommen.

Die prächtig dekorierten Verkaufsflächen auf vier Etagen laden zum Schauen und Staunen ein. Ob liebevoll ausgesuchte Geschenkartikel, stilvolle Wohnaccessoires zum Verschenken oder Selbstbehalten - kein Wunsch bleibt offen. Zu entdecken gibt es innovative Raumkonzepte sowie hochwertige Einrichtungsideen. Ein erfahrenes Beraterteam zeigt die neuesten Wohntrends beispielsweise im Bereich Gardinen, Stoffe, Teppiche, Bodenbeläge, Polsterideen und vieles mehr. Zudem können sich die Besucher auf einen Rabatt von zehn Prozent auf alles freuen.

Einen exklusiven Rabatt gibt es für alle, die unter dem Motto „HO – HO – HOME - das ist das Haus vom Nikolaus“ vor Ort das bekannte Haus vom Nikolaus zeichnen – in einem Zug, also ohne den Stift abzusetzen. Das STARK-Team freut sich auf viele Besucher in gemütlicher Atmosphäre und auf den persönlichen Austausch bei Snacks und Getränken. Jeder Kunde erhält ein kleines Präsent. Klar ist: Weihnachten? Wird STARK.