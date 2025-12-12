Anzeigen: Silvester im Gasthaus „Pflug“ in Rötenberg

Das Gasthaus „Pflug“ im Aichhalder Ortsteil Rötenberg hat ein attraktives Angebot für den Jahreswechsel. Die Karte für den Silvesterball kostet 70 Euro.
Beim Silvesterball im Gasthaus „Pflug“ in Rötenberg werden die Gäste ab 20 Uhr in angenehmer Atmosphäre und in einem ansprechenden Ambiente mit einem exklusiven kalten und warmen Büffet verwöhnt. Dazu gibt es Live-Musik mit dem bekannten Edelweiß-Echo vom Hardt, das nicht nur Unterhaltungsmusik spielt. Für einen Wiener Walzer oder Disco-Fox ist auf der Bühne genügend Platz. Saalöffnung ist um 19 Uhr.