Anzeigen: Silvester im Gasthaus „Pflug“ in Rötenberg

Das Gasthaus „Pflug“ im Aichhalder Ortsteil Rötenberg hat ein attraktives Angebot für den Jahreswechsel. Die Karte für den Silvesterball kostet 70 Euro.

Beim Silvesterball im Gasthaus „Pflug“ in Rötenberg werden die Gäste ab 20 Uhr in angenehmer Atmosphäre und in einem ansprechenden Ambiente mit einem exklusiven kalten und warmen Büffet verwöhnt. Dazu gibt es Live-Musik mit dem bekannten Edelweiß-Echo vom Hardt, das nicht nur Unterhaltungsmusik spielt. Für einen Wiener Walzer oder Disco-Fox ist auf der Bühne genügend Platz. Saalöffnung ist um 19 Uhr.

Regionale und saisonale Küche im Restaurant Eine Einkehr in die Gasthof-Pension lohnt sich aber auch schon davor und danach. Das Restaurant ist bekannt für seine anspruchsvolle Küche und Gemütlichkeit. Den Besuchern bereitet Koch Sebastian Kieninger leckere regionale und saisonabhängige Gerichte zu. Für Pensionsgäste wird täglich eine Menüwahl und ein Frühstücksbuffet angeboten. So kann der Tag gestärkt und in aller Frische beginnen. Direkt an der Gaststätte und in unmittelbarer Nähe gibt es genügend Parkmöglichkeiten.

Rötenberg guter Startpunkt für viele Aktivitäten

Die Familie Kieninger lädt auch zu einem erholsamen Urlaub in ihren Landgasthof ein. Rötenberg ist ein idealer Startpunkt für verschiedene Aktivitäten und ausgedehnte Motorradtouren durch den Schwarzwald. Wanderer, Spaziergänger und Radfahrer sind ebenso willkommen wie Wintersportler.

Bei Schnee werden die Langlaufloipen gespurt

Wenn die Langlaufloipen im Ort gespurt sind, kann auf Skiern die herrlich verschneite Schwarzwaldlandschaft erkundet werden. Wer es gerne Alpin mag, hat es zu den Skiliften in Freudenstadt nicht weit.

13 Gästezimmer

Das Gasthaus Pflug Foto: Lothar Herzog

Die 13 Gästezimmer sind für Erholungsuchende und Berufspendler mit Dusche, WC und Fernsehgerät ausgestattet. Ob zur gemütlichen Einkehr nach einem Spaziergang, Hochzeiten, Betriebs- und Familienfeiern, Vereinsveranstaltungen oder Konfirmationen: Im Gasthof „Pflug“ bietet sich für jeden Anlass die passende Räumlichkeit und das erforderliche Ambiente.

Gaststube und Saal bieten Platz für rund 160 Personen

Bis zu 160 Personen finden in der Gaststube und im Saal Platz. In der warmen Jahreszeit können ein frisch gezapftes Bier vom Fass sowie auch andere Getränke auf der Terrasse unter Sonnenschirmen genossen werden. Natürlich kann hier auch gespeist werden.

Geöffnet hat das Gasthaus „Pflug“ montags ab 16.30 Uhr, an den folgenden Tagen ab 10 Uhr. Mittwoch ist Ruhetag. Weitere Informationen gibt es unter www.pflug-schwarzwald.de.