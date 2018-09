Anzeige Zwei Tage volles Programm

Jugendliche werden geehrt

Die Firma Kern Immobilien stellt am Sonntag in der Schulstraße 15 beim "Info-Tag an der Baustelle" von 12 bis 17 Uhr das Projekt Seniorenwohnen in der Sonnengasse vor. Es umfasst Wohnen für Jung und Alt in modernen Mietwohnungen ebenso wie betreutes Wohnen in barrierefreien Eigentumswohnungen mit Betreuungsangebot.

Darüber hinaus gibt es in und vor den Geschäften sowie auf dem Marktplatz viele weitere Aktionen. Damit auch die jungen Besucher auf ihre Kosten kommen, dreht bei Schwarz Modewelt und Bettenhaus im Gewerbegebiet Schornzhardt wieder ein Kinderkarussell seine Runden. Bungee-Jumping gibt es bei der Volksbank.

Ein umfangreiches Programm wird am Sonntag, 16. September, auch auf der Bühne am Marktplatz geboten. Es beginnt um 12 Uhr mit einem Konzert zur Mittagszeit, das der Posaunenchor aus Pfalzgrafenweiler bestreitet. Von 13 bis 13.15 Uhr führen die Kinder des evangelischen Kindergartens Bösingen Bewegungslieder auf. Ab 13.15 Uhr folgen Liedbeiträge des Kindergartens Sonnenschein Pfalzgrafenweiler. Um 13.30 Uhr geht es weiter mit Darbietungen der Musikschule Allegro. Es spielen das Musikschulorchester Tutti und das Musikschulensemble.

Um 14.15 Uhr erwartet die Besucher der Auftritt des Jugendorchesters Pfalzgrafenweiler. Es handelt sich um ein Kooperationsprojekt der Musikschule Allegro, des Posaunenchors und der Grundschule. Die Schüler der Grund- und Werkrealschule sind von 14.30 bis 15 Uhr an der Reihe – mit Auftritten der Bläserklasse 4 und des Grundschulchors sowie einem Tanz der Kinder, die im Hort am Schulzentrum betreut werden. Von 15 bis 15.30 Uhr stellen sich die Mädchen des Jugendturnens des TV Pfalzgrafenweiler auf der Bühne vor, und der Verein präsentiert "Flexibar-Workouts".

Im Rahmen der Initiative "Jugendehrenamt wird anerkannt" zeichnet Bürgermeister Dieter Bischoff ab 15.30 Uhr fast 40 engagierte Jugendliche aus. Für den Abschluss des Bühnenprogramms sorgt von 16 bis 16.30 Uhr die Realschule. Es tritt die Mundharmonikaklasse 6 auf, zudem gibt es einen Instrumentalbeitrag und Gesang mit Klavierbegleitung.

Kostenloser Shuttlebus

Der HGV setzt wieder einen kostenlosen Shuttlebus ein. Er dreht alle 30 Minuten seine Runden. Sechs Haltestellen sind eingerichtet. Sie befinden sich an der Kronenstraße im Zentrum, bei der Reithalle an der Benzstraße, beim dm-Markt an der Dieselstraße, bei den Autohäusern Kübler und Waldner an der Porschestraße, bei der Schreinerei Vischer an der Spielberger Straße und bei Kuch Raumgestaltung an der Gottfried-Joos-Straße.