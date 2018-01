Anzeige Zwei Tage regiert König Fußball

Neben spannenden Spielen ist auch für das leibliche Wohl gesorgt

Turnierbeginn bei den Aktiven ist am Sonntag, 21. Januar, um 9 Uhr. In Gruppe A spielen der TSV Trillfingen I, die SG Weildorf/Bittelbronn I, der SV Gruol I, die SGM Rangendingen II/Stetten II und die SGM Hart/Owingen II. In Gruppe B treffen der SV Heiligenzimmern I, der SV Stetten I, die SGM Hart/Owingen I, die SGM Haigerloch/Trillfingen II, die SG Weildorf/Bittelbronn II und die SGM Gruol II/Heiligenzimmern II aufeinander.

Nach der Gruppenphase werden die Halbfinalspiele ab 16.30 Uhr ausgetragen, das kleine Finale ist ab 17 Uhr und das Finale ab 17.30 Uhr. Für die Bewirtung an beiden Turniertagen sorgt der Sportverein Hart, am Sonntag wird außerdem ein Mittagstisch in der Witthauhalle angeboten. An beiden Turniertagen gibt’s zudem Kaffee und Kuchen.