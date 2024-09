Nach dem erfolgreichen ersten Kürbisfest im vergangenen Jahr findet am Freitag, 20.09, und Samstag, 21.09., die Festfortsetzung statt.

Die zweite Auflage des Kürbisfests steigt am Samstag, 20.09., und Sonntag, 21.09., auf dem Schwenninger Muslenplatz.

Nachdem das erste Kürbisfest im vergangenen Jahr ein voller Erfolg war, zögerten die Organisatoren vom Gewerbeverband Oberzentrum e. V. (GVO) nicht, die Planungen erneut voranzutreiben – mit einem Ergebnis, das sich sehen lassen kann: Das Programm bietet zwei Tage lang vielfältige Highlights für Jung und Alt.

Lesen Sie auch

Die Veranstaltung startet am Fest-Freitag um 17:30 Uhr. Foodtrucks und Getränkeinseln lassen keine kulinarischen Wünsche offen. Gefeiert werden kann dann mit mehreren Guggenmusiken und DJ TeeCee, der zwischen den Auftritten für Stimmung sorgt. Die Lokalhelden von Klosterbrass mischen das Publikum mit ihrem Brass-Repertoire auf.

Ein voller Erfolg: Das Kürbisfest 2023. Foto: GVO

Ist der Freitag eher den “großen“ Festbesuchern vorbehalten, kommen am Samstag die Kinder voll auf ihre Kosten. Das Orga-Team hat einiges in Bewegung gesetzt: Neben Kinderschminken und Tipp-Kick gibt es auch ein Glücksrad, Rätselspiele, Dosenwerfen und natürlich das beliebte Kürbisschnitzen. Los geht das Programm am Samstag um 11 Uhr.

Um 12:30, 14:30 und 16:30 Uhr gibt es jeweils eine herbstliche Fashion-Show. Die Mode-Trends werden präsentiert vom Modehaus Zinser, dem „hosen shop“, „CAMP DAVID“, „Linder Optik+Akustik“, „MILAN MODE“ sowie „Intersport Stähle“.

Stimmungsgarant „DIVA“ rockt die Bühne

Um 19 Uhr startet am Samstag dann der Haupt-Act des Festes: Die Band „DIVA“ ist in und um VS bestens bekannt und ein absoluter Stimmungsgarant.

Am Freitag und Samstag kosten die Abendveranstaltungen ab 17:30 Uhr je fünf Euro. Kinder bis einschließlich 13 haben freien Eintritt. Kürbisfest-Bändel sind im Vorverkauf auch im Modehaus Zinser erhältlich.

Große finanzielle Unterstützung haben die Organisatoren aus Handel, Industrie, von Dienstleistern und der WIR VS erfahren.

„Diese positive Reaktion zeigt uns, dass wir mit dem Kürbisfest eine Veranstaltung haben, die auch künftig im Veranstaltungskalender unserer Stadt ihren festen Platz haben wird“, sagt Gunter Welzer, Leiter des Organisationsteams. Jetzt hoffe man auf gutes Herbstwetter und viele Besucher, die mindestens genauso viel Spaß wie im vergangenen Jahr haben.