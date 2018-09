Anzeige Zwei Tage ganz im Zeichen der Blasmusik

13 Bürger wurden im Dezember 1958 zu aktiven Musikanten und von 46 passiven Blasmusikfreunden unterstützt, um der Gemeinde Heselwangen ein neues Gesicht zu geben. Die Entwicklung des jungen Vereins schritt voran, wobei die Patenkapelle, der Musikverein Geislingen, Hilfestellung leistete.

Unter dem Dirigenten Alois Wittmann konnte kaum einer der angehenden Musikanten ein Instrument spielen. Unter seinem Nachfolger Eugen Altheimer wurden bereits erste Erfolge bei Wertungsspielen erspielt. Musikdirektor Bruno Gießer garantierte danach fast 30 Jahre lang musikalische Qualität und übergab vor 14 Jahren einen wohlgeformten Klangkörper an den jetzigen Dirigenten Adrian Ullrich. In 60 Jahren nur vier Dirigenten? Das zeigt, dass Orchester und Taktgeber immer harmonierten. Dazu trugen auch die vier Vizedirigenten in den sechs Jahrzehnten bei. Belohnt wurde das gute Zusammenspiel 1966 mit dem Aufstieg zu einer Oberstufenkapelle: Von der anfänglichen Unterhaltungsmusik war man zur konzertanten Blasmusik übergegangen.

Um Qualitäts- und Nachwuchssicherung zu gewährleisten, wurde 1976 vom damaligen Vizedirigenten Helmut Hauser eine Jugendkapelle aufgebaut. Schon früh übernahm die Vereinsführung Verantwortung auf Kreisebene und richtete 1988 die Jugendmusiktage aus. Über ein Jahrzehnt konnte der Musikverein mit einer Big Band unter der Leitung von Helmut Hauser glänzen.