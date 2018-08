Anzeige Zusehen – mitmachen

Die 23. Steinstoß-Stadtmeisterschaften werden am Samstag, 1. September, auf dem Kleinspielfeld hinter der Heuberghalle ausgetragen und beginnen um 16 Uhr. Teilnehmen können alle Vereins-, Betriebs-, Freizeit-, Straßen-, Partei- und Behördenmannschaften; jede Mannschaft besteht aus vier Männern respektive Frauen. Gemischte Teams gibt es nicht, weil die Steine unterschiedlich schwer sind: Die Jugend weiblich – es handelt sich um die Jahrgänge 2000 und 2001 – stößt mit dem Fünf-Kilo-Stein, die Jugend männlich derselben Jahrgänge mit dem Zehn-Kilo-Stein, die Damen mit dem 7,5-Kilo-Stein und die Herren mit dem 15-Kilo-Stein. Anmelden kann man sich über die Mail-Adresse fitness-gesundheitssport@tsv-messstetten.de; namentliche Meldungen werden bis 30 Minuten vor Wettkampfbeginn entgegen genommen. Zu gewinnen gibt es Erinnerungspokale für die Sieger in jeder Klasse sowie Sachpreise und Urkunden für jede Mannschaft.

Am Sonntag, 2. September, geht der 32. Heuberg-Volkslauf über die Bühne – und in eins damit die 23. Stadtmeisterschaften. Die Nordic-Walker laufen wieder auf der Zehn-Kilometer-Strecke um den Mabitz-Pokal, aber auch einen Hobby-Lauf über 4,7 Kilometer und einen Schülerlauf über 1500 Meter wird es wieder geben. Zusammen mit den Nordic-Walkern – aber ohne Stöcke – starten die Teilnehmer des zehn Kilometer langen Hauptlaufs, der auch in die Wertung für den Silberdistel-Alb-Cup integriert ist. Den letztjährigen Hauptlauf der Männer gewann Simon Friedrich vom TSV Straßberg, den der Damen Ricarda Stotz vom TSV Stetten am kalten Markt Theresa Eppler konnte die Meßstetter Stadtmeisterschaft der Damen für sich entscheiden. Bei den Männern triumphierte Thomas Bosch.

Die Handballabteilung richtet am Freitagabend und Samstag das 48. Heuberg-Wanderpokalturnier aus. Das Turnier der Frauen in der Heuberghalle beginnt am Freitag um 18.30 Uhr, die Männer spielen am Samstag ab 13 Uhr. Auch am Sonntag gibt es Handball zu sehen: Ab 10 Uhr spielen E-Jugendmannschaften gegen­einander, und um 15 Uhr wird das HVW-Pokalspiel der Frauen angepfiffen.