Die Biberacher Ortsmitte wird sich am Sonntag in eine Einkaufsmeile verwandeln.

Am Sonntag, 2. April, lädt ab 11 Uhr in der Neuen Ortsmitte beim Rathaus in Biberach wieder der traditionelle Ostermarkt zu Bummeln, Genießen und Gemeinschaft ein. Veranstalter ist der Gewerbeverein WSB – Wirtschaftsstandort Biberach.









Der Ostermarkt ist schon seit langem eine Tradition in Biberach. Bereits mehrere Tage vorher kündigen in der ganzen Gemeinde Tafeln mit großen bunten Ostereiern dieses überaus beliebte Ereignis an. Der Markt findet alle Jahre wieder am Sonntag vor Ostern in der Neuen Ortsmitte beim Rathaus statt. Veranstalter ist der Biberacher Gewerbeverein WSB – Wirtschaftsstandort Biberach mit Marktmeister Eduard Volk.

Nun ist es endlich wieder so weit für den inoffiziellen Frühjahrsauftakt in Biberach. Die Besucher erwartet am Sonntag ab 11 Uhr ein vielfältiges Angebot. So werden Aussteller aus den verschiedensten Bereichen eine große Auswahl ihrer Produkte präsentieren und die Biberacher Ortsmitte kurzzeitig in eine Einkaufsmeile verwandeln.

Viele Erzeugnisse aus heimischer Produktion

Zu bekommen sind unter anderem österliche Dekorationen und schöne Geschenkideen sowie allerlei weitere Waren. Darunter werden sich garantiert auch viele Erzeugnisse des einheimischen Handwerks, der Industrie, der Gastronomie sowie der Landwirtschaft befinden, verspricht der Veranstalter.

Auf die Gäste wartet ein buntes Rahmenprogramm: Um 13 und um 15 Uhr zeigt der Friseursalon Figaro eine Frisurenmodenschau auf dem großen Laufsteg. Auch die „Blaulichtfamilie“, bestehend aus THW, Feuerwehr und DLRG wird vor Ort sein und diverse Einsatzfahrzeuge präsentieren.

Für alle kleinen Gäste gibt es zudem wieder ein aktionsreiches Kinderprogramm. So stellt die Gemeinde eine große Hüpfburg zur Verügung. Der Flohmarkt neben dem Rathaus wird sicher auf großes Interesse stoßen und das ein oder andere tolle Schnäppchen bereithalten. Dasselbe gilt für den Kinder Second Hand Basar „Alles rund ums Kind“, der vor dem „Rietsche Kamin“ stattfindet.

Ob Mittagessen, kleiner Snack zwischendurch oder Kaffee und Kuchen – für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt sein. Das Angebot wurde dieses Jahr sogar um spezielle“ Waffelpommes mit Toppings“ sowie Cocktails erweitert.

„Der Biberacher Ostermarkt ist ein erlebnisreiches und informatives Sonntagsziel für die ganze Familie. Kommen Sie zu einem gemütlichen Marktbummel vorbei“, lädt die Gemeinde ein.