Anzeige Zur Fasnetsgaudi sind Jung und Alt eingeladen

Es stoßen die Jugendhexensportgruppe von Aichhalden und die Männertanzgruppe von Boll dazu. Das "Edelweiß-Echo" spielt – der Eintritt ist frei.

Refrain: Jo Fasnet soll in Fluorn heit sei, weil es goht jo wieder scho dagega. Do drauf wartet älle groß und klei, weil dia Fasnet dia muß jeder mega. Jo Fasnet soll in Fluorn heit sei, ond dia Narra sprenget Straßa na. Denn jetz isch es wieder so, Klein Bayern isch heit froh, weil es gilt heit oins, Narri Narro.

1. Da Hansel isch da oine, da Münzpeter isch da zweit. schenre gibts koine, zur selga Fasnetszeit. Da hoppsat se zusamma, da ganze Flacka na ond feiret wia älle, des isch doch klar.

2. Da Elferrat isch vorna, ganz vorna am Omzug dra, ’s Ballett des lauft dahenter, do zieht’s net so arg na. Denn en da kurza Röckle, des isch a wahre Freid, da sicht mer dia schönste, dias bei eis geiht.

3. Ond s’bescht a soma Omzug, des isch uns älle klar, des send net nau dia Brezla, s’isch Musik wonderbar. Se spielet wia dia Götter, so schee ond au so guat, so daß se arg schwitzat, mit ihrem Huat.

1993 - Musik und Text: Stefan Luppold