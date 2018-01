Anzeige Zunft hat diesmal viel vor

In die heiße Phase geht es am Freitag, 2. Februar, mit der Narrenmesse. Diese hält Diakon Georg Lorleberg ab 19 Uhr in der Taborkirche. Alle Fasnetsbegeisterten sind eingeladen. Danach ziehen die Narren mit Fackeln zur Turn- und Festhalle, wo um 20 Uhr der Brauchtums­abend mit unterschiedlichen Programmbeiträgen wie Brauchtumstänzen, fetzigen Musikeinlagen und Showtänzen von Gastzünften beginnt.

Im Barzelt gibt’s Musik von DJ Don Jogi und in der Halle – zwischen den Programmpunkten – Tanzmusik vom Duo Alexandra und Mike. Eintrittskarten gibt es nur an der Abendkasse und in begrenzter Stückzahl für acht Euro. Einlass ist etwa ab 20.15 Uhr. Eingelassen werden nur Kostümierte ab einem Alter von 18 Jahren.

Am Samstag, 3. Februar, geht es um 14 Uhr mit dem großen Narrenumzug weiter. Rund 2000 Hästräger aus fast 70 Gruppen haben sich angekündigt. Die Umzugsstrecke führt vom oberen Marktplatz über die Martin-Luther-Straße über die Stuttgarter Straße, die Kleinrheinstraße zur Turn- und Festhalle. Der Eintritt für den Umzug kostet drei Euro. Zahlen müssen aber erst Personen ab 16 Jahren.