Anzeige Zum Weihnachtsmarkt wird der Klosterplatz zum heimeligen "Winterwald"

Wenn es auf dem Klosterplatz in der Stadtmitte zwischen heimeligen Buden nach Glühwein und Lebkuchen duftet, die Hexe aus dem echten Lebkuchenhaus ihre gute Seele entdeckt und gemeinsam mit dem Nikolaus Gaben an die Kinder verteilt, wenn Bläserchoräle und Flötenmusik vom nahen Christfest künden, dann ist in Hausach Weihnachtsmarkt.

Ein kleiner, aber feiner Markt, ein Geheimtipp, der selbst Besucher aus der Schweiz und aus dem Elsass anlockt – weil ihm der kommerzielle Rummel "großer" Weihnachtsmärkte völlig fremd ist. Frauen der Pfarrgemeinde häkeln, nähen und stricken monatelang für ihren Handarbeitsstand, andere backen, setzen Liköre an, basteln oder lassen sich originelle Aktionen einfallen, um einen sozialen Zweck zu unterstützen. Dazwischen komplettieren Anbieter von Kunsthandwerk das große Angebot origineller Weihnachtsgeschenke.

Geöffnet ist der Markt am Samstag von 9 bis 21 und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Los geht’s am Samstag mit einer musikalischen Darbietung der "Schwarzwälder Weisenbläser". Um 15 Uhr rufen die Kindergartenkinder von St. Anna den Nikolaus – und hoffen, dass dieser sich dann bald auch zeigt.