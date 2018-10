Anzeige Zum Geburtstag ein Konzert

Los geht es am Freitag, 12. Oktober, um 19.30 Uhr mit "Solorecital". Der Freudenstädter Trompeter Marc Zwingelberg wird am Flügel begleitet von der jungen russischen Pianistin Natalia Foiering. Auf dem Programm stehen unter anderem die Sonate für Trompete und Klavier von Karl Pilss, ein Nocturne von Frederic Chopin, von Carl Höhne die Slawische Fantasie für Trompete und Klavier und von John Williams "Schindlers Liste" für Trompete und Klavier. Die Stiftung Eigen-Sinn wird in der Pause bewirten. Seinen ersten Unterricht erhielt Zwingelberg in der Evangelisch-methodistischen Kirche in Freudenstadt.

Am Samstag, 13. Oktober, beginnt um 14.30 Uhr das Gemeindefest. Ein Festgottesdienst mit Bischof Harald Rückert wird am Sonntag, 14. Oktober, ab 10 Uhr gefeiert. Anschließend sprechen Landrat Klaus Michael Rückert und Oberbürgermeister Julian Osswald sowie weitere Vertreter Grußworte. Danach bietet die Kirchengemeinde einen Stehempfang an.

Zur Geschichte: Seit dem Anfang 1868 entstanden Kreise und Gruppen innerhalb der Gemeinde, und der Zulauf war von Beginn an beachtlich. Bereits im Frühjahr 1875 kaufte die Gemeinde ein Gebäude. 1903 wurde die Kapelle großzügig umgebaut, und mit der Einweihung erhielt das Gotteshaus in der Stuttgarter Straße den Namen "Friedenskirche".