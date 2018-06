Anzeige Zum Fest gibt es ein spezielles Rauchbier

Viele Häuser im Stadtzentrum sind erst nach 1868, dem Jahr des letzten großen Stadtbrands, entstanden. Die heutige Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr, die Stadt Rosenfeld und die Brauerei Lehner erinnern an dieses geschichtsträchtige Datum – mit einigen Monaten Verzögerung, denn Anfang Februar, als es vor 150 Jahren gebrannt hat, wäre das Wetter zu schlecht gewesen. Schon im Januar habe die Rosenfelder Wehr ein Fest feiern wollen, so Christoph Otto, stellvertretender Abteilungskommandant. Gefeiert wird auf dem Gelände der Lehner-Brauerei. Diese hat aus diesem Anlass ein spezielles Rauchbier gebraut und dafür ein besonderes Etikett drucken lassen. 4000 Liter sind davon gebraut worden und werden in Fässer und Flaschen abgefüllt. Das Bier "150 Jahre Stadtbrand" ist zum Festwochenende im Lehner-Getränkefachmarkt und im Getränkehandel erhältlich.

Der erste Festtag, Samstag, 9. Juni, beginnt um 12.30 Uhr mit Mittagessen. Um 13 Uhr startet eine Rundfahrt von Feuerwehr-Oldtimern durch das gesamte Stadtgebiet. Die Jugendfeuerwehr erinnert mit einer historischen Übung ab 15.30 Uhr an alte Zeiten. Eingebunden ins Programm ist an beiden Tagen die Öffnung des Sudhauses der Brauerei Lehner für Besucher mit Möglichkeit zur Besichtigung der neuen Brauanlage aus Edelstahl, die es laut Geschäftsführer Egon Stehle erlaubt, kleinere Mengen Bier und Sonderbiere herzustellen. Wolfram Fischer hält Vorträge über den Stadtbrand 1868. Ein Partyabend mit der Band "Wilde Hilde" beginnt um 20 Uhr.

Ein ökumenischer Gottesdienst markiert den Beginn des zweiten Festtages am Sonntag. 10. Juni. Die Stadtkapelle lädt ab 10.30 Uhr zum Frühschoppen ein. Wolfram Fischer referiert ab 11 und 14 Uhr über den Stadtbrand 1868. Drei Schauübungen zeigt die Einsatzabteilung: Ab 11.30 Uhr wird ein Löscheinsatz demonstriert, ab 13 Uhr eine Fettexplosion mit Brandbekämpfung und ab 15 Uhr Hilfe nach einem Verkehrsunfall. Den Abschluss des Festes bildet ab 16 Uhr eine historische Übung in der Altstadt. Die Feuerwehrabteilung Rosenfeld hat für dieses Fest mehrere Firmen als Sponsoren mit ins Boot geholt. Der Erlös solle der Jugendfeuerwehr zugute kommen, so Abteilungskommandant Edgar Bukenberger.