Anzeige Zum 33. Geburtstag kommen viele Freunde

Zu ihrem Jubiläumsfest am Wochenende von Freitag, 25. Januar, bis Sonntag, 27. Januar, hat die Zunft viele befreundete Narren, Hexen, Teufel und Weible eingeladen. Mit Showtanz beginnt am Freitag um 20 Uhr die große Sause in der Festhalle in Tennenbronn.

DJ Le Frederic heizt Besuchern vom Mischpult aus ein

Eng getaktet bitten Marion Hummel und Manfred Moosmann zehn Showtanzgruppen auf die Bühne, bevor DJ Frederic das Publikum in Bewegung versetzt.