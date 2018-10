Anzeige Zukunftsgerichtet und flexibel

"Ich bin völlig begeistert. Es sieht sehr gut aus und ist zweckmäßig. Eine einmalige Chance, ein völlig neues Gebäude mit neuen Möbeln einzurichten" freut sich Ralph Wurster.

Der Geschäftsführer der Bezirksgruppe Schwarzwald-Hegau und insgesamt neun Mitarbeiter sind schon im Juli eingezogen und haben auf der hellen, lichtdurchfluteten Terrasse mit Blick über Villingen bis in den Schwarzwald mittags schöne Sommertage erlebt. Entstanden ist auf dem gut 6300 Quadratmeter großen Grundstück ein unterkellertes, insgesamt dreigeschossiges Gebäude in konventioneller Ortbetonbauweise. Entworfen haben es die Architekten becker + ellenberger. Hauptsächlich regionale Firmen haben an der Realisierung unter Federführung des Generalübergebers Geiger mitgewirkt.

Zuvor wurde mit Hilfe der Naturschutzorganisationen, des Regierungspräsidiums und der Baufirma ein kleiner Falter, das Esparsettenwidderchen, erfolgreich umgesiedelt. Dieses Widderchen hatte sich das heutige Domizil von Südwestmetall als Lebensraum auserkoren. Entstanden sind sieben Einzelbüros und ein Sekretariat mit insgesamt vier Plätzen und Nebenräumen. Südwestmetall verfügt auch über einen kleinen Konferenz- und Besprechungsbereich für bis zu 20 Personen in unmittelbarer Nähe zum Balkon. Außerdem findet sich im Erdgeschoss ein besonderer Begegnungs-, Schulungs- und Veranstaltungsbereich mit einer lichten Höhe von 5,50 Metern, der für Vorträge und Veranstaltungen für bis zu 110 Besucher vorgesehen ist. Er wirkt trotz seiner Seriosität und Schlichtheit wie ein italienischer Tanzsaal. "Nächstes Jahr wollen wir unsere Mitgliederversammlung dort, statt in der Neuen Tonhalle abhalten", erzählt Ralph Wurster. Die Mitgliedsfirmen sollen außerdem diesen Raum für eigene Veranstaltungen nutzen können. Daran gedacht wird, eventuell auch Vernissagen zu Kunstausstellungen anzubieten.