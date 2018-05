Anzeige Zuhause mit Garten

Reichmann Immobilien in Donaueschingen präsentiert ein neues, ganz besonderes Projekt: In der Bad Dürrheimer Ziegeleistraße entstehen unter der Regie des erfahrenen Bauunternehmens Werner Wohnbau aus Niedereschach in einem jungen Baugebiet zehn familienfreundliche Reihenhäuser in attraktiver Lage mit zahlreichen Extras.